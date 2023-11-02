Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 02.11.2023
Folge vom 02.11.2023: Die Game Boy-Klinik

42 Min. Ab 12

Mit mehr als 118 Millionen verkauften Exemplaren ist der Game Boy eine der beliebtesten Spielekonsolen aller Zeiten. Als er Ende der Achtziger Jahre herauskam, begann seine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und heute? Heute zocken die Kids zwar meistens auf ihren Smartphones, jedoch erleben derzeit auch Retro-Spielekonsolen einen echten Boom. Wie gut, dass sich ein Berliner Unternehmen darauf spezialisiert hat, alte Konsolen aufzuarbeiten und zu verkaufen.

