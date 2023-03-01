Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.03.2023: Streetfood Palermo
43 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12
Es gibt einen Ort in Palermo, an dem man ganz besondere sizilianische Spezialitäten probieren kann: der Ballarò Markt. Hier gibt es Kaktus, rohen Seeigel und unzählige Sorten von Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch zu kaufen. Die Deutsch-Italienerin Stella Klein lässt sich von der einheimischen Reiseführerin Roberta Scialabba durch den Streetfood Markt begleiten - hier erwarten sie einige ungewöhnliche palermitanische Köstlichkeiten.
