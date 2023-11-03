Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.11.2023: Biker-Paradies Kuba
42 Min.Folge vom 03.11.2023Ab 12
Kuba glänzt nicht nur mit alten bunten Autos, sondern auch mit alten Motorrädern. Besonders beliebt sind alte Harley-Davidsons. Das große Problem: Durch das US-Embargo gegen Kuba gibt es kaum Ersatzteile und die alten Maschinen sind oft defekt. Biker Luis Gustavo will sich zusammen mit seinen Freunden auf die 200 Kilometer lange Reise zum wichtigsten Biker-Treffen des Jahres machen. Allerdings streikt sein Motorrad. Wird er sein Bike rechtzeitig reparieren können?
