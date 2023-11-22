DIY Kicker mit Philipp & KilianJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.11.2023: DIY Kicker mit Philipp & Kilian
42 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 12
Einen Tischkicker zuhause zu haben bringt mächtig viel Spaß in die eigenen 4 Wände, doch nur wenige haben auch wirklich den Platz für den klobigen Partyknaller. Die DIY Experten Philipp und Kilian haben deswegen eine Idee: Einen 2 in 1 Kicker und Tisch, drehbar und funktionell - auf der einen Seite kann gespielt und auf der anderen Seite gegessen werden. Doch wie funktioniert das? Abenteuer Leben täglich zeigt, wie es geht!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
