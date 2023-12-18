Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.12.2023: Handmade Holzschlitten
43 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 12
Schlitten ist Kult! Tiroler Hersteller, Christoph Kathrein, stellt in 4. Generation handgemachte Rodel aus einheimischem Eschenholz her. Die Rodel sind langlebig und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Wir haben den Familienrodel von Kathrein mit einem Bestseller aus dem Internet verglichen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins