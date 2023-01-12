Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Faktencheck Photovoltaik

Kabel Eins Folge vom 12.01.2023
Faktencheck Photovoltaik

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.01.2023: Faktencheck Photovoltaik

41 Min. Folge vom 12.01.2023 Ab 12

Mehr Strom durch erneuerbare Energien zu produzieren, ist gerade ein aktuelles Thema. Auch der Photovoltaik-Markt boomt dementsprechend, denn immer mehr Familien und Unternehmen steigen auf Solarenergie um. Beim Faktencheck findet "Abenteuer Leben" heraus, ob sich so eine Anschaffung finanziell lohnt. Braucht es zwangsläufig eine Ausrichtung der Module nach Süden und muss die Sonne immer scheinen, um eigenen Strom produzieren zu können?

