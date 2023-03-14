Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.03.2023: Top Tipps New York City
43 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12
Der Deutsche Oliver Grieb lebt den amerikanischen Traum: Seit 20 Jahren ist der Auswanderer als Guide auf New Yorks Straßen unterwegs. Fachzeitschriften und Internetportale zeichnen Oli als einen der besten Reiseführer der Weltmetropole aus. Beinahe täglich ist der Deutsche im bunten Jogginganzug am Times Square, dem Hauptbahnhof Grand Central oder im Central Park unterwegs. Was sind seine Top Tipps für einen New York Besuch?
