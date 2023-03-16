Deutsche Wurst in Sydney mit Dirk HoffmannJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.03.2023: Deutsche Wurst in Sydney mit Dirk Hoffmann
43 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12
Dirk on Tour in Australien. In Sidney besucht er den deutschen Auswanderer und Würstchenmacher Tino Dees. In Australien hat der Deutsche ein Wurstimperium mit deutschen Rezepturen aufgebaut. In seiner Fabrik stellt Tino Thüringer, Wiener, Salami und andere Schweins- und Rindswürste aus der Heimat her.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins