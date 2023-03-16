Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Deutsche Wurst in Sydney mit Dirk Hoffmann

Kabel EinsFolge vom 16.03.2023
Deutsche Wurst in Sydney mit Dirk Hoffmann

Deutsche Wurst in Sydney mit Dirk HoffmannJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.03.2023: Deutsche Wurst in Sydney mit Dirk Hoffmann

43 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12

Dirk on Tour in Australien. In Sidney besucht er den deutschen Auswanderer und Würstchenmacher Tino Dees. In Australien hat der Deutsche ein Wurstimperium mit deutschen Rezepturen aufgebaut. In seiner Fabrik stellt Tino Thüringer, Wiener, Salami und andere Schweins- und Rindswürste aus der Heimat her.

Alle verfügbaren Folgen