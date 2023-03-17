Felis Foodcheck – Eistrends 2023Jetzt kostenlos streamen
„The Taste“-Gewinnerin Felicitas Then will eine Eisdiele eröffnen und nutzt die erste Eismesse der Saison, um sich über die neuesten Eis-Trends, Ideen und Spezialitäten zu informieren, nach dem Motto: was gibt`s alles – wie wird’s gemacht und ist das trendy genug, um in meiner Eisdiele angeboten zu werden? Feli auf der Suche nach den besten Trends für die Eissaison 2023. Abenteuer Leben täglich ist hautnah dabei, wenn sie Ideen aufspürt und direkt in die Tat umsetzt.
