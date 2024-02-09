Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
42 Min.Folge vom 09.02.2024Ab 12

Je verrückter der Metzger, desto spezieller die Wurst. Winterwürstchen, die so nur die Schweizer Metzgerfamilie Wetter macht. Schweizerisch „späziell“ und extra lecker. Von der Lebkuchen-Zimt-Siedwurst bis zum scharfen Sündenbüßer. Themen unter anderem: Döner wie nie: Zürich, Kochvideos im Check: Bacon, Top X Winter-Exoten

