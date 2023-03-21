Der Reparator 16 - StaubsaugermackenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.03.2023: Der Reparator 16 - Staubsaugermacken
44 Min.Folge vom 21.03.2023Ab 12
Der Staubsauger ist einer der wichtigsten Helfer im Haushalt - und auch einer, der immer mal wieder gern Probleme macht. Was also tun, wenn er plötzlich nicht mehr richtig saugen will? Wenn Plastikteile abgebrochen sind? Oder das Kabel einfach nicht mehr einrollen will? Der Reparator Lars Gauster zeigt, wie man mit ein paar einfachen Tricks die gängigsten Staubsauger-Macken selber zu Hause beheben kann.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins