Folge vom 23.03.2023: Cheap Trip - günstig Speisen in New York City
42 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12
Jackie Giebel ist eine der erfolgreichsten Food-Bloggerinnen New Yorks. Besonders beliebt sind ihre Internet-Blogs, wenn es um die günstigsten Happen des Big Apples geht. Jackie verrät, wo es die saftigsten Burger, die leckersten Pasta-Gerichte und die besten Steaks für den kleinen Geldbeutel gibt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
