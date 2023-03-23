Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cheap Trip - günstig Speisen in New York City

Kabel EinsFolge vom 23.03.2023
42 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12

Jackie Giebel ist eine der erfolgreichsten Food-Bloggerinnen New Yorks. Besonders beliebt sind ihre Internet-Blogs, wenn es um die günstigsten Happen des Big Apples geht. Jackie verrät, wo es die saftigsten Burger, die leckersten Pasta-Gerichte und die besten Steaks für den kleinen Geldbeutel gibt.

