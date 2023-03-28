Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.03.2023: Kaffeetrends
44 Min.Folge vom 28.03.2023Ab 12
Food-Trends aus den sozialen Medien kennen wir alle. Meistens wird dabei besonders viel Wert auf den entsprechenden Look gelegt - genauso bei Kaffeekreationen wie dem goldenen Latte oder dem Apfelkuchen Macchiato. Können die mehr, als nur gut auszusehen? Barista Sascha und Kaffeeliebhaberin Giulia brühen die Trendgetränke nach.
