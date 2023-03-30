Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.03.2023: Hoffmanns Boerewors
42 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Koch Dirk Hoffmann ist nach Simbabwe ins südliche Afrika gereist, um mit seiner deutschen Bratwurst die Herzen der Einheimischen zu gewinnen. Doch Halt! In Simbabwe regiert bereits eine andere Bratwurst: Die Boerewors. Hoffmann trifft Liam. Der Metzger aus Harare macht die beste Boerewors der Stadt. In Liams Metzgerei macht Hoffmann Bratwurst, während Liam Boerewors macht. Danach stellen die beiden einen Grill an der Straße auf. Welche Wurst wird die Einheimischen für sich gewinnen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins