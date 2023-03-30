Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Hoffmanns Boerewors

Folge vom 30.03.2023
Hoffmanns Boerewors

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 30.03.2023: Hoffmanns Boerewors

42 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12

Koch Dirk Hoffmann ist nach Simbabwe ins südliche Afrika gereist, um mit seiner deutschen Bratwurst die Herzen der Einheimischen zu gewinnen. Doch Halt! In Simbabwe regiert bereits eine andere Bratwurst: Die Boerewors. Hoffmann trifft Liam. Der Metzger aus Harare macht die beste Boerewors der Stadt. In Liams Metzgerei macht Hoffmann Bratwurst, während Liam Boerewors macht. Danach stellen die beiden einen Grill an der Straße auf. Welche Wurst wird die Einheimischen für sich gewinnen?

