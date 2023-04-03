Die ungewöhnlichsten Restaurants weltweitJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.04.2023: Die ungewöhnlichsten Restaurants weltweit
42 Min.Folge vom 03.04.2023Ab 12
"Abenteuer Leben" testet die ungewöhnlichsten Restaurants weltweit: mit dem Ant-Man von den Avengers essen, mit verschlossenen Augen speisen oder umgeben von Haifischen, Rochen und anderen exotischen Fischen ein exklusives 12-Gänge Menü genießen - es gibt so einige besondere kulinarische Erlebnisse. Doch beeinflusst der skurrile Spaßfaktor den Geschmack?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins