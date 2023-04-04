Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.04.2023: Sparen mit viralen Rezepten
43 Min.Folge vom 04.04.2023Ab 12
Sparen mit Rezepten aus dem Internet. Geht das wirklich? Gerichte wie die “Instant Nudel Carbonara“ oder die „Schinken-Käse-Zupfrolle“ gehen mit ihren Klickzahlen nur so durch die Decke. Kein Wunder, denn diese Leckereien sind nicht nur Eyecatcher, sondern angeblich auch unkompliziert und günstig nachzukochen. Reporterin Chrissi macht den Check!
