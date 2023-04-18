Gaumenschmaus oder Gaumengraus: Bratwurst RisottoJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.04.2023: Gaumenschmaus oder Gaumengraus: Bratwurst Risotto
43 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 12
Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan, ein Bratwurst-Risotto aus dem Internet!
