Gaumenschmaus oder Gaumengraus: Bratwurst Risotto

Kabel EinsFolge vom 18.04.2023
43 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 12

Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan, ein Bratwurst-Risotto aus dem Internet!

