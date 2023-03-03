New York Food Tour mit Famous Fat DaveJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.03.2023: New York Food Tour mit Famous Fat Dave
43 Min.Folge vom 03.03.2023Ab 12
Kaum einer kennt das Streetfood in New York besser als Famous Fat Dave. Unser „Abenteuer Leben täglich“ Team führt Dave zum besten Hotdog Stand Manhattans, zeigt uns wo es die besten Pastrami Sandwiches gibt, fährt für eine besondere Spezialität namens „Chopped Cheese“ nach Harlem und klärt in Downtown das Geheimnis eines beliebten Drinks auf. Wer mit dem Streetfood Guide eine Tour macht, kommt extrem satt ins Hotel zurück. Denn die Snack-Auswahl von Famous Fat Dave ist extrem lecker.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
