Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.01.2023: Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo
Folge vom 16.01.2023
Wissen Sie, was eine Eierschleuder ist? Oder eine Wachtelei-Schere? Nein? Dann sind Sie ja genau so schlau wie unsere Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann. Die beiden sollen Gadgets testen: Praktische, lustige oder einfach bizarre kleine Helfer. Aber vorher müssen Sie erstmal raten, wozu die überhaupt da sind. Denn das erkennt man oft nicht auf den ersten Blick. Obs was taugt oder nicht erfahren Sie beim Abenteuer Leben Gadget-Quiz.
