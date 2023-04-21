Weltmeisterschaft der JungbäckerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.04.2023: Weltmeisterschaft der Jungbäcker
42 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12
Die Bäcker-Weltmeisterschaft der Junioren findet dieses Jahr zum ersten Mal in Asien statt. In Taipeh, der Hauptstadt Taiwans. Malika Boymirzoeva und Alexander Weinhold treten für Deutschland an. Wir haben das deutsche Team bei ihrem Traum vom Titel begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins