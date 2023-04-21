Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 21.04.2023
42 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12

Die Bäcker-Weltmeisterschaft der Junioren findet dieses Jahr zum ersten Mal in Asien statt. In Taipeh, der Hauptstadt Taiwans. Malika Boymirzoeva und Alexander Weinhold treten für Deutschland an. Wir haben das deutsche Team bei ihrem Traum vom Titel begleitet.

