Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 24.04.2023
41 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 12

"The Taste"-Gewinnerin und Streetfood-Scouterin Felicitas Then ist diesmal in Rio de Janeiro unterwegs. Die Brasilianer sind verrückt nach sogenannten Rodizio-Restaurants, in denen verschiedenste Fleischspieße von Tisch zu Tisch rotieren, bis die Gäste nicht mehr können. Kann das "Palace" Felis Fleischhunger stillen? Und welche Zubereitung und Herkunft steckt hinter den einzelnen Spießen? Feli macht den Food-Check. Und: Currywurst Hawaii

