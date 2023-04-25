Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 25.04.2023
Folge vom 25.04.2023: Fast Food Deluxe Battle

41 Min.
Ab 12

Kann man aus klassischen Burger-Menüs vom Fast Food-Riesen mit ein wenig Zusatz-Budget noch etwas Feines zaubern? Reporterin Chrissi und Kollege Tobi haben sich jeweils einen Koch-Coach geschnappt und treten nun mit Semi und Andi gegeneinander an - im Fast Food Deluxe Battle! Und: GoG Pommes Spezial

