Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.04.2023: Fast Food Deluxe Battle
41 Min.Folge vom 25.04.2023Ab 12
Kann man aus klassischen Burger-Menüs vom Fast Food-Riesen mit ein wenig Zusatz-Budget noch etwas Feines zaubern? Reporterin Chrissi und Kollege Tobi haben sich jeweils einen Koch-Coach geschnappt und treten nun mit Semi und Andi gegeneinander an - im Fast Food Deluxe Battle! Und: GoG Pommes Spezial
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
