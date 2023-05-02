Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Route 66: "The Motherroad"

Kabel Eins
Folge vom 02.05.2023
Route 66: "The Motherroad"

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.05.2023: Route 66: "The Motherroad"

42 Min.
Folge vom 02.05.2023
Ab 12

Die Route 66 ist wohl die berühmteste Straße der Welt: einst der große Traum von Abenteuer und Freiheit - heute Anziehungspunkt für Touristen und Nostalgiker. Doch was ist vom Mythos Route 66 wirklich übriggeblieben? Und wie geht es den Einheimischen entlang der Mutter aller Straßen heute? "Abenteuer Leben"-Reporter Daniel macht den Check und begibt sich auf den Roadtrip nach Arizona.

