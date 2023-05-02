Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.05.2023: Route 66: "The Motherroad"
42 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 12
Die Route 66 ist wohl die berühmteste Straße der Welt: einst der große Traum von Abenteuer und Freiheit - heute Anziehungspunkt für Touristen und Nostalgiker. Doch was ist vom Mythos Route 66 wirklich übriggeblieben? Und wie geht es den Einheimischen entlang der Mutter aller Straßen heute? "Abenteuer Leben"-Reporter Daniel macht den Check und begibt sich auf den Roadtrip nach Arizona.
