Kabel Eins
Folge vom 03.05.2023

An jeder Ecke sprießen Burgerbuden aus dem Boden. Dort werden Buletten frisch zubereitet, heiß serviert und sind offenbar mehr als nur ein schneller Imbiss zwischendurch. Ein Trend, der nicht endet, sondern sich laufend neu erfindet. Starkoch Christian Henze zeigt uns die neuesten und abgefahrensten Trends und Ideen rund um den Burger. Und: Alle lieben Pasta! Unser Chefkoch Achim natürlich auch. Doch was taugen die skurrilen Hacks und Rezepte aus dem Internet rund ums Thema Spaghetti und Co?

