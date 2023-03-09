Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 09.03.2023
42 Min.
Ab 12

Badezimmer-Gadgets sind beliebt. Sie erleichtern uns die tägliche Routine im Bad. Doch was taugen Wasserhahn-Adapter, farbiger LED-Duschkopf und Co? Halten die Gadgets, was die Hersteller versprechen? Unsere kritische Testerin Britta hat Gadgets fürs Badezimmer genauestens unter die Lupe genommen und jedes Detail getestet. Wir sind gespannt - was sind ihre Top 3 der besten Gadgets fürs Badezimmer?

