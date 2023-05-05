Die besten Burger in Köln, Berlin und EssenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.05.2023: Die besten Burger in Köln, Berlin und Essen
Folge vom 05.05.2023
Jetzt geht´s um die besten Burger in Köln, Berlin und Essen und wie Sie sie finden. Denn: gute Online-Bewertungen haben viele. Abenteuer Leben täglich macht den Check: haben die Restaurants mit den besten Bewertungen diese auch verdient?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins