Abenteuer Leben täglich

So schmeckt Sardinien – ein Trip zu den leckersten Hot Spot der Mittelmeerinsel

Kabel EinsFolge vom 11.05.2023
Folge vom 11.05.2023: So schmeckt Sardinien – ein Trip zu den leckersten Hot Spot der Mittelmeerinsel

42 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 12

Food-Expertin Serena Loddo ist für "Abenteuer Leben" in ihrer Heimat auf Sardinien unterwegs. Die Delikatessen-Spezialistin zeigt das Leckerste, Ungewöhnlichste und Typischste der sardischen Esskultur. Darunter befinden sich unter anderem das Spanferkel-Gericht Su Porceddu, das typische Hirtenbrot Pane Pistoccu und der süße Torrone di Tonara. Außerdem geht "Abenteuer Leben" der Frage nach, was das gute Olivenöl und den Likör "Mirto" der Insel ausmacht.

