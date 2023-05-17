Dirk Hoffmanns Leibgerichte: HackfleischJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.05.2023: Dirk Hoffmanns Leibgerichte: Hackfleisch
42 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 12
Dirk Hoffmann tischt auf! Dreimal geballte Klassiker aus Hackfleisch: Hackbraten famos, Bifteki und Spaghetti wie von Mama. Zuerst geht es ab nach Griechenland. Ein echter Urlaubshit: Bifteki! Als Beilage gibt’s frittierte Chips aus frischen Kartoffeln. Nächste Runde im Hackfleisch Dreierpack: Spaghetti wie von Mama. Das Gericht ist ein Klassiker aus Hoffmanns Kindheit. Gericht Nummer drei der Hackfleisch-Klassiker: Falscher Hase, besser bekannt als Hackbraten.
