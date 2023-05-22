Ran an den Rasen! Rasenmäher im Check - welcher ist der Beste?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.05.2023: Ran an den Rasen! Rasenmäher im Check - welcher ist der Beste?
42 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12
Passend zur Saison: Discounter unterbieten sich online mit Rasenmähern. Lothar nutzt die Chance die Versprechen zu checken. Was kann der 40 Volt Akku-Mäher für 129,- Euro? Das Gerät muss sich bei Mähverhalten, Kantenschnitt und Mulchen, dazu Lothars Hügelchallenge beweisen. Ultimative Rasenschnitt-Tipps runden den Abenteuer Leben Rasenmähercheck ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins