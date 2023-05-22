Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ran an den Rasen! Rasenmäher im Check - welcher ist der Beste?

Kabel EinsFolge vom 22.05.2023
Folge vom 22.05.2023: Ran an den Rasen! Rasenmäher im Check - welcher ist der Beste?

42 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12

Passend zur Saison: Discounter unterbieten sich online mit Rasenmähern. Lothar nutzt die Chance die Versprechen zu checken. Was kann der 40 Volt Akku-Mäher für 129,- Euro? Das Gerät muss sich bei Mähverhalten, Kantenschnitt und Mulchen, dazu Lothars Hügelchallenge beweisen. Ultimative Rasenschnitt-Tipps runden den Abenteuer Leben Rasenmähercheck ab.

