DIY praktischer TreppenstauraumJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.05.2023: DIY praktischer Treppenstauraum
42 Min.Folge vom 24.05.2023Ab 12
Was kann man in einer Wohnung gar nicht genug haben? Na klar - Stauraum! Mit dem Karton-Chaos ist es jetzt vorbei: Treppen-Stauraum als cleveres Selber-Bau-Projekt... Und: außergewöhnliche Cafés weltweit!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins