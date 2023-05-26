Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.05.2023: Streetfood Belize
41 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12
Belize - ein beliebtes mittelamerikanisches Reiseziel für Sonnenanbeter und Strandliebhaber. Aber auch ein Ziel für Foodlover? Influencerin und Autorin Samantha Singh muss es wissen, denn sie ist hier aufgewachsen. Einen Tag führt sie "Abenteuer Leben" kulinarisch durch ihre Heimat. Wo gibt es das beste Streetfood?
