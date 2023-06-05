Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

Kabel EinsFolge vom 05.06.2023
Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.06.2023: Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

41 Min.Folge vom 05.06.2023Ab 12

Wissen Sie, wie ein Gefrierbeutel-Halter aussieht? Nein? Unsere Gadget-Tester Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann auch nicht. Und auch von den anderen drei Gadgets haben sie keinen blassen Schimmer. Deswegen heißt es beim Gadget-Quiz wie immer: Erst raten, dann testen und schließlich bewerten.

Alle verfügbaren Folgen