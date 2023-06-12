Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.06.2023: Top 5 Camping Gadgets 2023
42 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 12
Hightech meets back to the roots – das ist das Motto für neue Campinggadgets 2023: Ein mit Feuerholz betriebener Campingkocher mit dem man Handys laden kann, ein Campingstuhl mit Sitzheizung oder eine Hängematte für die Anhängerkupplung. Und statt Stöcke schnitzen, sind jetzt Grill Forks und Ourdoor Wok IN um Grillgut zu rösten. Abenteuer Leben täglich hat gecheckt, ob die Produkte halten, was sie versprechen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins