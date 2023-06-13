Camping-Boxen: vom Auto zum CamperJetzt kostenlos streamen
Camping ist und bleibt eine der beliebtesten Reisemethoden der Deutschen. Doch seit Corona sind die Preise für Camper und Wohnmobile ins Unermessliche gestiegen. Genau dafür soll es jetzt eine sogenannte Camping Box geben, die in nur einer halben Stunde ein ganz normales Auto zum Camper inklusive Wassertank, Grillstation und bequemer Schlafmöglichkeit umfunktioniert. "Abenteuer Leben"-Moderatorin und Campingexpertin Serafina Kalze macht den Test.
