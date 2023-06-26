Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Schatzsuche bei den Entrümplern in Frankfurt

Kabel Eins
Folge vom 26.06.2023
Schatzsuche bei den Entrümplern in Frankfurt

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.06.2023: Schatzsuche bei den Entrümplern in Frankfurt

42 Min.
Folge vom 26.06.2023
Ab 12

Mario Honguero und sein Team der Rümpelwelt aus Frankfurt am Main gehen auf Schatzsuche. Von teuren Gegenständen in vermüllten Wohnungen bis hin zu Schätzen in Messi-Häusern. Die erfahrenen Entrümpler folgen einer Maxime: alten Trödel zu Geld machen. Der Entrümpler zeigt, welches scheinbar altes Gerümpel noch wertbringend zu verkaufen ist und deckt auf, welche scheinbar wertlosen Dinge aus Wohnungsauflösungen noch weiterverkauft werden können.

