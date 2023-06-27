Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 27.06.2023

Sushi in einem japanischen Restaurant in Deutschland zu essen, bedeutet, dass man Fischstückchen auf Reis in Sojasoße tunkt und zusammen mit Ingwer oder Wasabi genießt. In Japan hingegen wird Sushi ganz anders gegessen als hierzulande. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann reist nach Tokio und wird von Küchenstar und Chefkoch Nobu in die Sushi-Geheimnisse eingeweiht.

