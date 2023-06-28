Tiefkühl-Perlen: Pommes reloaded Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.06.2023: Tiefkühl-Perlen: Pommes reloaded
Folge vom 28.06.2023
Franz Schned ist ein wahrer Gourmetkoch, dessen Leidenschaft jedoch den Pommes frites gilt. Er ist also genau der richtige Mann für unseren Pommes-Check. Wir haben fünf verschiedene Produkte aus dem Supermarkt ausgewählt, die der Experte testen und anschließend bewerten wird. Kann eine dieser Supermarkt-Pommes einen echten Profi überzeugen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
© Kabel Eins