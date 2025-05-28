Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Buenos Aires: Zwischen Tango, Genuss und Leidenschaft

Kabel EinsFolge vom 28.05.2025
44 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12

Abenteuer Leben besucht Buenos Aires – die Stadt des Tangos und der Leidenschaft. Mit Local Inés entdecken wir kulinarische Highlights wie Alfajores, Empanadas, Choripán und das beste Steak der Welt. San Telmo und La Boca verzaubern mit Flair, Farben und Fußball. Wenn die Nacht fällt, tanzt die Stadt – im Rhythmus des Tangos.

