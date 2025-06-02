Nudelwahnsinn im Check: Profikoch Müller gegen das InternetJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.06.2025: Nudelwahnsinn im Check: Profikoch Müller gegen das Internet
42 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12
Im Netz wimmelt es nur so vor abgefahrenen Nudelrezepten – frittiert, gefüllt oder sogar süß! Profikoch Achim Müller nimmt die wildesten Ideen heute unter die Lupe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins