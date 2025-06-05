Hammer, Pinsel, Jugend-Test: Können sie’s noch?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.06.2025: Hammer, Pinsel, Jugend-Test: Können sie’s noch?
43 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
Handwerkeln? Für viele Ehrensache – aber wie sieht’s bei der Jugend aus? Die zwei Nachwuchs-Heimwerker Anne und Daniel bekommen freie Hand an Pinsel, Bohrmaschine & Co., um eine Wand zu reparieren, tapezieren und dekorieren. Profi Mikele will’s wissen: Kann die Jugend noch werkeln – oder geht das komplett schief?
