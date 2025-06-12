Día de los Muertos: Achim Müller mitten im Fest der TotenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.06.2025: Día de los Muertos: Achim Müller mitten im Fest der Toten
43 Min. Ab 12
Chefkoch Achim Müller erlebt in Mexiko-Stadt den Día de los Muertos hautnah. Statt Trauer herrscht Fröhlichkeit, wenn über 1,4 Mio. Menschen feiern. In bunter Verkleidung probiert Achim traditionelle Spezialitäten wie das „Brot der Toten“ und erlebt die berühmte Catrina-Parade aus nächster Nähe. Mitten in der Menge wird der Totenkult zur emotionalen Erfahrung. Zu sehen bei Abenteuer Leben täglich.
