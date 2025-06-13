Lilian Schumann: Cheap Trip in LissabonJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.06.2025: Lilian Schumann: Cheap Trip in Lissabon
43 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Sterneköchin Lilian Schumann reist für Abenteuer Leben nach Lissabon – nicht auf der Suche nach Gourmettempeln, sondern nach günstigen und leckeren Streetfood-Highlights. Sie zeigt, wo es die beste Wurst, das leckerste Sandwich und authentische Asia-Snacks für kleines Geld gibt. Eine kulinarische Tour durch Portugals Hauptstadt, bei der man viel sparen – und trotzdem genießen kann.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins