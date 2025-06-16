So vielseitig ist Butter: Geniale Tipps und Rezepte im CheckJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.06.2025: So vielseitig ist Butter: Geniale Tipps und Rezepte im Check
43 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Die hat wirklich so gut wie jeder im Kühlschrank: Butter. Kein Wunder also, dass es im Netz eine Flut an Rezepten, Tipps und Tricks zu dem Thema gibt. Wir schauen uns das mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer genauer an, suchen die vielversprechendsten Kniffe raus und testen sie.
