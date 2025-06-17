Schnell, einfach, lecker: Was Thunfisch aus der Dose wirklich kannJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.06.2025: Schnell, einfach, lecker: Was Thunfisch aus der Dose wirklich kann
43 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Thunfisch aus der Dose: Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann testen 4 Rezepte aus dem Netz. Alle dauern unter 20 Minuten – und schmecken überraschend gut! Die Lecker Checker bei Abenteuer Leben täglich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins