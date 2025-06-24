Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Koch-Chaos mit Ansage – Yara am Herd, Timo am Limit

Kabel EinsFolge vom 24.06.2025
Koch-Chaos mit Ansage – Yara am Herd, Timo am Limit

Koch-Chaos mit Ansage – Yara am Herd, Timo am LimitJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.06.2025: Koch-Chaos mit Ansage – Yara am Herd, Timo am Limit

42 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Diesmal unter Timos verbalem Beschuss: Koch-Laie Yara. In wenigen Minuten muss sie ein schmackhaftes Gourmet-Gericht zubereiten. Timo hilft nur mit Anweisungen. Eingreifen oder abschmecken ist nicht erlaubt. Wächst Kochmuffel Yara über sich hinaus oder kocht Timo über?

Alle verfügbaren Folgen