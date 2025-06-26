Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Die Kunst des Milchschaums – Die Latte Art Meisterschaft

Kabel Eins
Folge vom 26.06.2025
Die Kunst des Milchschaums – Die Latte Art Meisterschaft

42 Min.
Folge vom 26.06.2025
Ab 12

Die Challenge der Kaffeeszene: Beim Wettkampf auf Zeit gießen Milchschaum-Artists die schönsten Bilder in Cappuccinos. Espresso dient als Leinwand, Milch und Lebensmittelfarben als Farbpalette. Beim Live-Event in Hamburg kämpften die Teilnehmer um den Titel „Deutscher Latte Art Meister“ und die Chance, Deutschland bei der WM in Genf zu vertreten. Kreativität, Technik und Show entscheiden über den Sieg.

