Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.07.2025: Müller und Zinner gegen das PET-Flaschen-Dessert: Der nächste Food-Fight
43 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12
Durch Monster Schoko-Kugeln, Riesen Sushi und Steak Torten haben sie sich schon gekämpft - Thomas Müller und Rudi Zinner, unsere Koch-Video-Checker. Heute auf dem Programm; ein echter Hingucker – ein PET-Flaschen Dessert!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
