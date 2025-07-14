Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 14.07.2025
Folge vom 14.07.2025: Von Alltagsküche zu Aromen-Feuerwerk – Lili zeigt, wie's geht

43 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12

Wenn jemand aus einem Caesar Salad ein echtes Geschmackserlebnis zaubert, dann Lilian Schumann-Urban. In „Das Quäntchen mehr Geschmack“ zeigt die Spitzenköchin, wie Klassiker wie Gazpacho, Pasta oder Pesto mit raffinierten Kniffen zu Sommer-Highlights werden. In ihrem Münchner Restaurant verwandelt sie Alltagsküche in kulinarische Kunst – und gibt Hobbyköchen einfache Tipps, um selbst zu glänzen.

