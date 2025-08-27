Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 27.08.2025: Outdoor Pasta mit schneller Bolognese

43 Min.

Christian Henze hat einen Plan und genau fünf Minuten Zeit. Auf dem Campingkocher soll eine Bolognese entstehen, schnell, lecker und ohne Schnickschnack. Improvisation trifft Ehrgeiz. Die Zutaten: Tempo, Timing und ein Koch, der weiß, was er tut. Ein echtes Experiment unter Hochdruck. Wird die Bolo rechtzeitig fertig und vor allem: schmeckt sie?

