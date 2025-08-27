Outdoor Pasta mit schneller BologneseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.08.2025: Outdoor Pasta mit schneller Bolognese
43 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Christian Henze hat einen Plan und genau fünf Minuten Zeit. Auf dem Campingkocher soll eine Bolognese entstehen, schnell, lecker und ohne Schnickschnack. Improvisation trifft Ehrgeiz. Die Zutaten: Tempo, Timing und ein Koch, der weiß, was er tut. Ein echtes Experiment unter Hochdruck. Wird die Bolo rechtzeitig fertig und vor allem: schmeckt sie?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins