Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Tarte 2.0 in Paris - Wie ein Konditor die Tarte neu erfindet

Kabel EinsFolge vom 20.11.2025
Tarte 2.0 in Paris - Wie ein Konditor die Tarte neu erfindet

Tarte 2.0 in Paris - Wie ein Konditor die Tarte neu erfindetJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.11.2025: Tarte 2.0 in Paris - Wie ein Konditor die Tarte neu erfindet

43 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Was passiert, wenn klassische Tartes ein modernes Update bekommen? Wir besuchen „Monsieur Tarte 2.0“ in Paris, wo Matthias Bosgiraud in seinem angesagten Café zeigt, dass Tartes alles andere als altmodisch sind. Alles ist hausgemacht, von den Teigen bis zu kreativen Füllungen aus frischem Obst und Gemüse der Saison. Wir werfen einen Blick in die Backstube eines der innovativsten Tarte-Konditoren der Stadt.

Alle verfügbaren Folgen